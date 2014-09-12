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محلب يلقى كلمة السيسي خلال افتتاح أعمال الدورة 41 لمؤتمر العمل العربى بعد غد

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محلب يلقى كلمة السيسي خلال افتتاح أعمال الدورة 41 لمؤتمر العمل العربى بعد غد محلب يلقى كلمة السيسي خلال افتتاح أعمال الدورة 41 لمؤتمر العمل العربى بعد غد

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء

يلقى رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب كلمة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح أعمال الدورة 41 لمؤتمر العمل العربى بعد غد الأحد، الذى تستضيفه تحت رعاية الرئيس ، إلى أطراف العمل والإنتاج فى الوطن العربى تأكيدا على اهتمام الدولة بأهمية التعاون بين الدول العربية.

وأكدت وزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري – فى تصريح لها اليوم الجمعة – أن استضافة مصر لأعمال مؤتمر العمل العربي، ذلك التجمع العربى لمسئولى العمل والعمال فى الوطن العربى، يؤكد اهتمام مصر بتلك القضايا وبدعم التعاون مع الدول العربية فى مجالات العمل والعمال والتوسع فى عقد الاتفاقات المشتركة لتوفير الرعاية للعمالة المصرية بالدول العربية وفتح أسواق عمل جديدة للمصريين.

ويشارك في أعمال الدورة وفود الدول العربية الأعضاء فى المنظمة بالوطن العربى التى تضم 21 دولة ممثلة فى وزراء العمل العرب والوفود المرافقة لهم، بالإضافة إلى ممثلى أصحاب العمل والعمال بتلك الدول، و22 منظمة عربية ودولية لمناقشة قضايا العمل والعمال فى الوطن العربى.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية الدورة الحالية نظرا للمتغيرات الاقتصادية والسياسية التى تشهدها المنطقة وتلقى بآثارها على قضايا العمل والعمال وللتعاون للتصدى للبطالة ولاستيعاب العمالة المتضررة من المتغيرات فى المنطقة، مبينة حرص مصر على توفير الرعاية والحماية لكل المصرين بالخارج ومتابعة مستحقاتهم حال العودة المفاجئة كما حدث مع العمالة العائدة من ليبيا.

وأعربت عن أملها فى تحقيق التوافق بين أطراف العمل العربية بشأن موضوع انتخاب مدير جديد لمنظمة العمل العربية من ضمن المرشحين على المنصب ومنهم مصر ممثلة فى الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة العاملة الأسبق إضافة إلي 6 مرشحين آخرين من دول عربية أخرى حيث سيتم خلال أعمال المؤتمر التى تستمر أسبوعا البت فى منصب المدير العام للمنظمة حلفا للمدير الحالى أحمد لقمان الذى طلب إعفاءه من مهمته لأسباب خاصة وسيقيم المؤتمر حفل تكريم له وإهدائه درعا تقديرا لجهوده لخدمة قضايا العمل والعمال.

كما أشار عشري إلى إجرائها لقاءات على هامش المؤتمر حول العلاقات الثنائية وموضوعات المؤتمر.

ومن جانبه، أوضح مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان أن جدول المؤتمر يتضمن إضافة لانتخاب مدير عام جديد مناقشة تقرير المدير العام للمنظمة حول التعاون العربى وأفاقه لدعم التشغيل وأنشطة المنظمة للعام الماضى ومتابعة قرارات مؤتمر العمل العربى الماضى الذى عقد بالجزائر وتنفيذ قرارات مجلس إدارة المنظمة ومناقشة خطة عملها للفترة المقبلة والموازنة المالية ومساهمات الأعضاء وتشكيل الهيئات الدستورية والفنية التابعة للمنظمة ومنها مجلس الإدارة للسنوات المقبلة.

وأشار إلي أنه سيتم غدا السبت، وقبيل بدء المؤتمر، إطلاق التقرير العربى الرابع حول “البطالة والتشغيل فى الوطن العربى”، كما يناقش المؤتمر تقارير حول نتائج أعمال اللجان المتخصصة التابعة لمكتب العمل العربى ومنها المرأة والحريات النقابية والعقد العربى للتشغيل.

أ ش أ

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