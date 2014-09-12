نبيل الحلفاوى ناعياً أحمد رجب: «وداعًا مبدع أشهر الشخصيات الكاريكاتورية»

نعى الفنان نبيل الحلفاوى، الكاتب الصحفى الكبير أحمد رجب، الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقال الحلفاوى فى تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «وداعًا مبدع أشهر الشخصيات الكاريكاتورية مع رفيق رحلته ورحيله … وداعا صاحب التغريدات اليومية الساخرة 40 عاما قبل اختراع تويتر».

وتوفى الكاتب الصحفى الكبير أحمد رجب ، عميد الكتابة الساخرة بالصحافة المصرية عن عمر يناهر 86 عامًا بعد صراع مع المرض، وكان للراحل مقاله ثابته يوميا في جريده الأخبار بعنوان “نصف كلمة” وله اراء سياسية وشارك مع رسام الكاريكاتير مصطفى حسين في كاريكاتير الأخبار وأخبار اليوم يوميا من افكاره وألف العديد كم الشخصيات.