وزير الصحة يعلن خطة الرعاية الطبية للحجاج ومنع تسريب الأمراض المعدية للبلاد

أعلن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، خطة الوزارة المتكاملة لمتابعة الحجاج هذا العام ، مشيراً إلى أنها تشمل ٣ مراحل، لافتا إلى أن البعثة الطبية الموفدة إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم هذا العام تقدم خدمات الرعاية الطبية للحجاج المصريين ومنع تسريب الأمراض المعدية الى البلاد.

وأوضح أن المرحلة الأولى من الخطة تتعلق بالأعداد ما قبل الحج و تتضمن تزويد مكاتب الصحة بالطعم الواقي ضد الالتهاب السحائي”السحائي الرباعي”، كما تم إعداد وتجهيز المعامل الإقليمية بالمحافظات لاستقبال اى عينات يتم اخذها من العائدين من الحج فضلا عن تنفيذ حملة توعية الحجاج من خلال وسائل الإعلام وشملت تنويهات تلفزيونية، و تنويهات اذاعية، وتنويهات تعرض في صالات المطارات، و تنويهات تعرض داخل الطائرات، عن الإرشادات الصحية والوقائية اللازمة قبل موسم الحج وعمل مطويات متضمنه توعيه صحية وعناوين وتليفونات العيادات التابعة للبعثة الطبية المصرية بالمملكة العربية السعودية ويتم إرسالها الى الجهات المنفذة للحج ومنافذ الحجر الصحى بالموانئ المختلفة لتوزيعها على الحجاج قبل سفرهم.

وتقوم وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع مسئولى الحج عن وزارات “الداخلية ، التضامن، السياحة” بشأن فتح العيادات الفرعية بمواقع اقامة الحجاج المصريين بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تم تشكيل البعثة من مختلف التخصصات الطبية وتم تزويد عدد الاطباء الوقائيين لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من الأمراض المعدية ، كما تم تزويد البعثة الطبية بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية وتم ارسالها مع فريق مقدمة البعثة الطبية قبل سفر أول فوج من البعثة.

والمرحلة الثانية للخطة تأتى أثناء الحج حيث يتم تكليف بعض الأطباء و المراقبين الصحيين بالمرور على جميع العيادات للتأكد من دقه سير العمل بها ووضع بعض اللافتات والأسهم لتعريف الحجاج بأماكن العيادات وتقوم البعثة الطبية بالمتابعة الدقيقة للحالة الصحية للحجاج المصريين بالأراضي السعودية وخاصة الامراض المعدية مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة حيث يتم رصد ومتابعة حالات الفشل الكلوى بين الحجاج والتنسيق مع المستشفيات لاجراء جلسات الغسيل الكلوى مع تخصيص فريق من أعضاء البعثة الطبية لزيارة المرضى من الحجاج المصريين الموجودين مع تكليف مندوبين من البعثة الطبية دائمين بالمستشفيات السعودية للترصد الايجابى لحالات الدخول والابلاغ الفورى لادارة البعثة.

وفى هذا الصدد يتم أعداد وإرسال تقارير يومية عن أعمال البعثة متضمنه أعداد من تمت مناظرتهم ومن تم تحويلهم للمستشفيات وبيان بباقي نشاطات البعثة بالاضافة الى الإبلاغ الفوري عند حدوث أي طوارئ أو تفشيات وبائية وما تم إتخاذه من إجراءات وقائية صحية في هذا الشأن لوزير الصحة والسكان كما تقوم بإعداد تقرير كامل عن أعمال البعثة.

أما المرحلة الثالثة وتبدأ بعد العودة من الحج عند منفذ الدخول حيث يقوم القطاع الوقائي بأخذ عينة ممثلة من الحجاج وعمل مسح (أخذ عينات من الحلق والأنف لمعرفة الوضع الوبائي للأمراض التنفسية مثل الانفلونزا بأنواعها ومرض الكورونا المستجد) و يتم عمل كارت مراقبة لكل حاج عند العودة ليتم متابعته ومراقبته حال ظهور أي أمراض معدية عليه لمدة 3 اسابيع بعد العودة من خلال الغرفة الوقائية بمديريات الشئون الصحية على مستوى جميع المحافظات التي يقع محل سكنه في نطاقها.

ومن ناحية أخرى أشار وزير الصحة الى ضرورة إلتزام الحجاج بالأجراءات الوقائية وتشمل اللجوء لإستشارة طبية من الطبيب المعالج قبل السفر مباشرة للحجاج من كبار السن وذوى الأمراض المزمنة وذلك لتحديد التعليمات الواجب اتباعها

> ، وضرورة التطعيم ضد مرض الإلتهاب السحائى الوبائى، وتغطية الأنف والفم أثناء السعال أوالعطس، وغسل الأيدى بالماء والصابون بإستمرار، التهوية الجيدة فى اماكن المعيشة، تجنب المأكولات أو المشروبات المكشوفة والمعرضة للتلوث.

> ، واستخدام الأدوات الشخصية فى الحلاقة أو التقصير لتجنب عدوى الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الدم .

> واكد الوزير على ضرورة مراعاة المجهود البدنى المبذول فى أداء المناسك وأخذ قسط كافٍ من الراحة بين المناسك والإكثار من السوائل لتجنب الجفاف، وعدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة لذا يفضل ارتداء الملابس القطنية المريحة واستخدام شمسية والبقاء داخل الخيمة في الأوقات شديدة الحرارة .