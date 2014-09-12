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وزير الشباب: الحب بين أبناء الشعب هو من حمى مصر من المؤمرات

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وزير الشباب: الحب بين أبناء الشعب هو من حمى مصر من المؤمرات وزير الشباب: الحب بين أبناء الشعب هو من حمى مصر من المؤمرات

وزير الشباب

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، خلال زيارتة لمحافظة قنا اليوم “الجمعة” أن كلمة البابا تواضرس التى قال فيها “وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن ” تدل على حب جارف لهذا الوطن تحت اى ظرف موضحا أن الحب والتلاحم بين ابناء الشعب المصرى هو منحمى من الأخطار التى تحيط بها والمؤمرات التى تدبر ومازالت تدبر. 

وأوضح عبدالعزيز خلال حضورة الحفل الختامى لمهرجان الكرازة المرقسية بدير الأنبا ملاك ميخائيل بمركز نقادة والذى رافقة خلالها اللواءين عبدالحميد الهجان محافظ قنا وطارق سعد الدين محافظ الأقصر أن السيسى مخلص ومحب لوطنه مضيفا أنه بالشباب ستحقق مصر النهضة الشاملة التى نسعى إلى تحقيقها جميعا من أجل الأجيال القادمة .

ومن جانبه أكد الأنبا موسى أسقف الشباب أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بالشباب، موضحاً أنه من خلال لقائاته يؤكد على اهتمامه بالفقراء والمحتاجين مؤكدا أن مصر لها مستقبل كبير بقيادة السيسى الذى لديه طموحات خاصة تجاه الشباب الذى يمثل 50 % من الشعب المصرى.

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