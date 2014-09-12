10 أتوبيسات جديدة «خدمة شاقة» و10 أخرى لذوي الاحتياجات الخاصة بالقاهرة

أعلنت محافظة القاهرة، الجمعة، عن أنها تستعد لتسلم عدد 20 سيارة طراز (اسكانيا) خدمة شاقة، وهى الدفعة الأولى طبقا لعقد توريد 150 أتوبيسا بقيمة إجمالية 136 مليون جنيه، شاملة قطع الغيار.

وقرر الدكتور جلال مصطفي سعيد، محافظ القاهرة، تخصيص 10 سيارات منها لخدمة الخط الجديد (رقم 1025) الذى تم استحداثه بشبكة خطوط هيئة النقل العام لربط مدينة 15 مايو بميدان عبدالمنعم رياض، مرورا بطول الكورنيش، وإضافة خط جديد (رقم 1024) ينطلق من القطامية، وصولا لميدان أحمد حلمى، مرورا بالسيدة عائشة والسيدة زينب بطاقة الـ10 أتوبيسات الأخرى من الدفعة الجديدة، مع التشديد على الالتزام بالتعريفة الموحدة وعدم زيادتها عن 2 جنيه للتذكرة.

وصرح المحافظ بأنه مع مطلع الأسبوع المقبل سيتم تسلم 10 أتوبيسات أخرى مجهزة للمعاقين ولذوى الاحتياجات الخاصة، وهى الدفعة الأخيرة من إجمالي عقد توريد 200 أتوبيس لصالح هيئة النقل العام، والذى يقدر بحوالي 227 مليون جنيه.