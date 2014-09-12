«مصر للطيران» تستضيف اجتماع اتحاد النقل الجوى العربي

استضافت «مصر للطيران» الاجتماع رقم «71» للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي، الذي عُقِد في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي برئاسة عبدالوهاب تفاحة، أمين عام الاتحاد، وبحضور الطيار سامح الحفني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد.

وقال سامح الحفني: «إن الاجتماع قد تناول مناقشة العديد من الموضوعات، أهمها التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي في العالم العربي، بالإضافة إلى مناقشة زيادة أوجه التعاون المشترك بين شركات الطيران الأعضاء بالاتحاد في المجالات المختلفة، والتي تعود بالنفع على شركات الطيران العربية والركاب على حدٍ سواء، ومنها السلامة الجوية، وأمن الطيران والتدريب، والسياسات الجوية، وتأثير صناعة الطيران على البيئة، وإدارة الطوارئ والصيانة والخدمات الأرضية».

وأضاف «الحفني» أنه تم استعراض دراسة حديثة بشأن التوقعات المستقبلية لتطور صناعة النقل الجوي في المنطقة العربية حتى عام 2026، واتجاهات حركة الركاب ومعدلات النمو مقارنة بباقي مناطق العالم، هذا بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات الخاصة بإقامة احتفالية كبرى بمناسبة اليوبيل الذهبي لمرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد العربي للنقل الجوي.

جدير بالذكر أن أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي «الأكو» هم المعنيون بوضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بشركات الطيران العربية.