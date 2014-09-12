أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«مصر للطيران» تستضيف اجتماع اتحاد النقل الجوى العربي

  • مصر
  • 5
Google+ Print

استضافت « للطيران» الاجتماع رقم «71» للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي، الذي عُقِد في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي برئاسة عبدالوهاب تفاحة، أمين عام الاتحاد، وبحضور الطيار سامح الحفني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد.

وقال سامح الحفني: «إن الاجتماع قد تناول مناقشة العديد من الموضوعات، أهمها التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي في العالم العربي، بالإضافة إلى مناقشة زيادة أوجه التعاون المشترك بين شركات الطيران الأعضاء بالاتحاد في المجالات المختلفة، والتي تعود بالنفع على شركات الطيران العربية والركاب على حدٍ سواء، ومنها السلامة الجوية، وأمن الطيران والتدريب، والسياسات الجوية، وتأثير صناعة الطيران على البيئة، وإدارة الطوارئ والصيانة والخدمات الأرضية».

وأضاف «الحفني» أنه تم استعراض دراسة حديثة بشأن التوقعات المستقبلية لتطور صناعة النقل الجوي في المنطقة العربية حتى عام 2026، واتجاهات حركة الركاب ومعدلات النمو مقارنة بباقي مناطق العالم، هذا بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات الخاصة بإقامة احتفالية كبرى بمناسبة اليوبيل الذهبي لمرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد العربي للنقل الجوي.

جدير بالذكر أن أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي «الأكو» هم المعنيون بوضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بشركات الطيران العربية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية