«التموين» تستقبل عيد الأضحي بـ 62.459 طن لحوم وخراف حية

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجمعة، عن أنه تم وضع خطة سيتم تنفيذها خلال عيد الأضحي المبارك، تتضمن طرح نحو 62.459 طن لحوم وخراف حية بفروع المجمعات الاستهلاكية.

وأضاف الوزير أنه سيتم طرح كميات كبيرة من اللحوم البرازيلية والسودانية والإثيوبية وأنواع أخري مذبوحة ومجمدة ومبردة، وكذلك جميع السلع الغذائية الأساسية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها، بالمجمعات الثلاث «النيل» و«الأهرام» و«الإسكندرية»، وفروع شركتي الجملة، بتخفيضات كبيرة في الأسعار عن مثيلاتها بالأسواق، كما ستتم إقامة معارض وشوادر للحوم البلدية الحية والمذبوحة والمجمدة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والاستثمار.

وأشار «حنفي» إلى أنه سيتم طرح حوالي 7 آلاف و75 طن لحوم كندوز مستوردة مبردة و2400 طن بتلو طازج مذبوح بالعظم و4 آلاف طن ضاني طازج و7600 طن ضاني طازج أسترالي و747 طن كتف وسن ورقبة و580 طن لحم موزة و565 طن صباع قشرة و56 طن عروق و30 طن سمانة و151 طن لحوم بتلو مجمدة و13 ألفا و900 طن لحوم ضاني مجمدة أمامي و10 آاف طن مجمدة خلفي و7750 ذبيحة كاملة مغطاة بالشاش و105 أطنان كبدة مجمدة و7500 خروف حي بلدي أضاحي، وأنه تم التنسيق مع مديريات التموين والغرف التجارية بالمحافظات لإقامة معارض للسلع الغذائية وشوادر للحوم، بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها فى المحال الأخرى.

كما تشمل الخطة تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية المدعمة والطباقي في المحافظات التي لم يتم تطبيق منظومة الخبز الجديدة فيها بحيث تعمل علي فترتين صباحية ومسائية لتوفير الخبز للمواطنين، مع متابعة المخابز التي تم تطبيق المنظومة فيها وتشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة إنتاج الخبز المدعم مطابقا للمواصفات والأوزان المقررة، وأنه ستتم زيادة كميات الدقيق للمخابز والمستودعات علي مستوي الجمهورية ومتابعة حالة الأسواق من مدي توافر السلع بها ومدي جودتها وضبط المخالفين.

وقال الوزير إنه تم الاتفاق مع وزارة البترول علي زيادة المعروض من البوتاجاز يوميا، لافتا إلى أنه سيتم إلغاء راحات المفتشين خلال فترة العيد إلا في حالة الضرورة القصوي، والتنسيق مع الجهات الرقابية الأخري مثل الطب البيطري والصحة للمرور علي المحال للتأكد من سلامة السلع التي تطرح بالأسواق خلال أيام العيد، خاصة فى المخازن والثلاجات وفى أماكن الحفظ، وذلك من خلال المتابعة اليومية لجميع السلع، والمرور علي أسواق الجملة والنصف جملة والتجزئة للتأكد من توافر السلع وخاصة الخضر والفاكهة، وأيضا توافر بدائل اللحوم وهي الطيور والدواجن والأسماك وبيعها بالأسعار المقررة.

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بائعي خبز الأرصفة للقضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية، مع تكثيف الحملات على مخابز القطاع العام لضمان توفير الخبز طوال اليوم، مع المرور الدائم من قبل مفتشي التموين على مستودعات البوتاجاز لحل أي مشاكل تعترض عمليات التوزيع.