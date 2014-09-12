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انقطاع المياه عن بنها بسبب انكسار ماسورة صرف صحي

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انقطاع المياه عن بنها بسبب انكسار ماسورة صرف صحي انقطاع المياه عن بنها بسبب انكسار ماسورة صرف صحي

محافظ القليوبية

استمر انقطاع المياة عن مدينة بنها لليوم االثالث على التوالى، مما تسبب فى تذمر المواطنين بالمدينة وقراها مطالبين باقالة مسئولى الشركة التى فشلت فى حل الأزمة وعجزت عن تدارك الموقف.

تسببت الأزمة في رفع زجاجات مياه الشرب، واختفت من المحلات واستغل عدد من بائعى مياه الشرب المشكلة وقاموا برفع المياه.

ومن جانبه تقدم المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة المياة بالقليوبية، بالاعتذار لأهالى مدينة بنها لقطع المياة عن المدينه بسبب عطل مفاجىء كان من الممكن ان يصيبها بالشلل التام والغرق وهو انكسار خط الصرف الصحي بمنطقتي المنشية وسعد زغلول.

 

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