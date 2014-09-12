“سالمان” يفتتح مؤتمر “إدارة مصر لميزانية التجارة 2014″ الاثنين المقبل

يفتتح وزير الاستثمار أشرف سالمان، مؤتمرا اقتصاديا بعنوان “إدارة مصر لميزانية التجارة 2014″، حول أساليب وطرق الاستثمار في مشروع تنمية محور قناة السويس، وذلك يوم الاثنين المقبل 15 سبتمبر.

وسوف يتناول المؤتمر أساليب وطرق تعزيز التجارة، وكيفية استغلال مشروع محور قناة السويس اقتصاديًّا وتجاريًّا واستثماريًّا، ومراجعة تأثيره الاقتصادي الحقيقي في مصر والمنطقة والعالم.

ويناقش المؤتمر جميع الجوانب المتعلقة بالمشروع من الخدمات اللوجيستية والخدمية التي يتطلبها ،ومناقشة مصادر التمويل وجهود الحكومة لرفع رأس المال اللازم لاستكمال المشروع بمشاركة العديد من الخبراء الدوليين والمسؤولين الحكوميين في مجالات التجارة والشحن والتمويل والخدمات اللوجيستية.

ويستعرض خلال المؤتمر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي ، الأدوات المالية غير المصرفية وما تتيحه للمشروعات اللوجيستية الكبرى ، والتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة خلال 2014 والفرص المتاحة .

ويشارك في المؤتمر العديد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين في مقدمتهم المدير العام لبرنامج اتفاقية الشراكة السفير جمال بيومي ، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية الدولية والتعاون الدولي السفير د. مجدي راضي ، ووزير الخارجية الأسبق السفير محمد عرابي ، و أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية السفير د. حازم فهمي .

ويستضيف المؤتمر عددا من قادة القطاع الخاص والعام، والخبراء الماليين والمصرفيين والمستثمرين والصناعيين لمناقشة مستقبل التصنيع في مصر، وتسليط الضوء على التحديات الراهنة التي تواجه المصنعين المصريين، وفرص تطوير وتعزيز المستقبل ، ويقوم المشاركون بتقديم اقتراحات وتوصيات للحكومة في ما يخص وضع خطة إستراتيجية وطنية لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية في مصر.

ويعقد المؤتمر جلسة لمناقشة دور جمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية ومجالس الأعمال ، في دفع تنمية التجارة والصناعة في مصر ،ومناقشة دور تلك المنظمات في العمل مع الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز وعي الجذب السياحي الاستثماري وتعزيز التجارة .