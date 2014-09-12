أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط إخوانى بحوزته رسومات خاصة بضباط الشرطة والقوات المسلحة بالمنوفية

Google+ Print
ضبط إخوانى بحوزته رسومات خاصة بضباط الشرطة والقوات المسلحة بالمنوفية ضبط إخوانى بحوزته رسومات خاصة بضباط الشرطة والقوات المسلحة بالمنوفية

أرشيفية

تمكن ضباط مباحث قسم شبين الكوم من ضبط عامل مقيم بقرية كفر قورص التابعة لمركز أشمون وينتمى لجماعة الإخوان وبحوزته بعض الرسومات الى توضح رتب الضباط بالشرطة والقوات المسلحة اثناء زيارته نجله المحبوس على ذمه قضية الانضمام لجماعة الاخوان ؛ تم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، اخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم يفيد بضبط السيد محمد عز الدين 47 سنة عامل بمسجد ومقيم بقرية كفر قورص التابعة لمركز اشمون وبحوزته اجندة صغيرة مدون عليها موضوعات تشير الى الحراك الثورى السلمى ومخاطبة الانقلاب وما ال اليه من حال .. والتحرك الفعال لتوعية الكتلة المجهله لكسب تاييدها خاصة مع التطورات التى حدثت مؤخرا ؛ كراسة خضراء بها موضوعات تسيئ لرموز النظام وبعض الرسومات التى توضح رتب الضباط بالشرطة والقوات المسلحة ؛ حال زيارته لنجله محمد المحبوس احتياطيا على ذمه قضية الانضمام لجماعة الاخوان الارهابية ؛ تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر رقم 5671 ادارى قسم شبين الكوم لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا