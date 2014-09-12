ضبط إخوانى بحوزته رسومات خاصة بضباط الشرطة والقوات المسلحة بالمنوفية

تمكن ضباط مباحث قسم شبين الكوم من ضبط عامل مقيم بقرية كفر قورص التابعة لمركز أشمون وينتمى لجماعة الإخوان وبحوزته بعض الرسومات الى توضح رتب الضباط بالشرطة والقوات المسلحة اثناء زيارته نجله المحبوس على ذمه قضية الانضمام لجماعة الاخوان ؛ تم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، اخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم يفيد بضبط السيد محمد عز الدين 47 سنة عامل بمسجد ومقيم بقرية كفر قورص التابعة لمركز اشمون وبحوزته اجندة صغيرة مدون عليها موضوعات تشير الى الحراك الثورى السلمى ومخاطبة الانقلاب وما ال اليه من حال .. والتحرك الفعال لتوعية الكتلة المجهله لكسب تاييدها خاصة مع التطورات التى حدثت مؤخرا ؛ كراسة خضراء بها موضوعات تسيئ لرموز النظام وبعض الرسومات التى توضح رتب الضباط بالشرطة والقوات المسلحة ؛ حال زيارته لنجله محمد المحبوس احتياطيا على ذمه قضية الانضمام لجماعة الاخوان الارهابية ؛ تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر رقم 5671 ادارى قسم شبين الكوم لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .