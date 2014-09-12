رئيس جهاز مدينة السادات: إعادة طلاء جدارن المدارس لإزالة الرسوم المسيئة

أكد المهندس خالد أبو العطا ” رئيس جهاز مدينة السادات “، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد ؛ حيث تم تكليف إدارتى النظافة والتجميل والزراعة بالقيام بأعمال النظافة داخل وخارج المدارس وتهذيب وتنسيق أعمال التشجير داخل الأحواش وإعادة دهان الأسوار لإزالة الكتابات والرسوم المسيئة لإستعادة الشكل الجمالى والحضارى للمدينة التي يميزها عن غيرها من المدن الجديدة.

وتابع رئيس جهاز مدينة السادات أنه تم التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لاستلام المدارس التي تم الانتهاء منها “مدارس تعليم أساسى “، في المناطق السكنية الرابعة والخامسة والتاسعة والتاسعة عشر والحادية عشر والسادسة ؛ لافتا إلى أن هيئة الأبنية التعليمية بتجهيز وتأسيس هذه المدارس وقد دخلت الخدمة بالفعل وقللت الضغط على الأهالي بتواجد هذه المدارس داخل المناطق السكنية الخاصة بهم.

وأضاف أبو العطا في تصريحات صحفية، أن هناك بعض المناطق يوجد بها مدارس تعليم أساسى تحت التنفيذ مثل المنطقة السكنية الثالثة والعشرين وهى منطقة إسكان قومي، تمهيدًا لتشغيلها فور استلام أصحاب الوحدات السكنية لهذا المشروع ؛ إضافة إلى أنه جار طرح تنفيذ مدرسة تعليم أساسة بالمنطقة الخامسة والعشرين وهى منطقة الإسكان الإجتماعى حتى تكتمل منظومة التعليم والمبانى الخدمية بهذه المنطقة.

وأشار ئيس جهاز المدينة أنه جار تجهيز مستندات الطرح لمدرستي تعليم أساسى بالمنطقة السكنية الثالثة عشر والمنطقة السادسة عشر ؛ وكذلك مدرستان أخريتان، مدرسة تجريبية بالمنطقة السكنية العاشرة والسكنية الثالثة عشر بهدف تنوع أنظمة التعليم وتوافر مدارس بكل منطقة عملًا على راحة التلاميذ وأولياء الأمور وتخفيض الكثافة الطلابية بكل فصل ؛ وطرح مدرستين ثانوى عام إحداهما للبنين بالمنطقة السكنية الخامسة والأخرى للبنات بالمنطقة السكنية السادسة.