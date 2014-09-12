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سفير مصر بالبوسنة يلتقى مع رئيس البرلمان زعيم كروات البوسنة

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سفير مصر بالبوسنة يلتقى مع رئيس البرلمان زعيم كروات البوسنة سفير مصر بالبوسنة يلتقى مع رئيس البرلمان زعيم كروات البوسنة

ياسر العطوي السفير المصري في البوسنة والهرسك

 

ألتقي ياسر العطوي السفير المصري في البوسنة والهرسك اليوم الجمعة مع “دراجان تشوفيتش” رئيس البرلمان وزعيم كروات البوسنة، وعضو المجلس الرئاسي السابق، والمرشح لمنصب عضو مجلس الرئاسة عن كروات البوسنة.

واستعرض الجانبان سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما فيه صالح الشعبين الصديقين.

وقدم السفير المصري عرضاً تفصيليا للمسئول البوسني الكبير حول التطورات الإيجابية التي شهدتها البلاد منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح ، والجهود الحثيثة التي يبذلها سيادته والحكومة الحالية بكل جدية وتصميم لتحقيق التحول الديمقراطي المتزامن مع الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.

كما أكد السفير العطوي على حرص السيد الرئيس على تحقيق النجاح في معادلة التحول الديمقراطي وكفالة الحريات وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والرفاهية للشعب المصري ككل مع دعم وتثبيت أسس الاستقرار الأمني، والإشارة إلى أن كل ذلك يترافق مع جهود ضخمة لمكافحة الإرهاب الأعمى، والذي يرفع شعارات دينية الإسلام السمح منها براء.. منوها في الوقت نفسه بحالة التكاتف الشعبي الكبيرة والاصطفاف الحقيقي للغالبية العظمى للمصريين خلف خطوات قيادته الداعمة للاستقرار وتحقيق الأمن والتنمية.

ومن جانبه، أكد زعيم كروات البوسنة ورئيس البرلمان على عمق وقوة العلاقات التي تربط البلدين، مشيراً إلى انه يتابع عن كثب وبإعجاب كبير التطورات الإيجابية التي تشهدها منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنجاحات الملحوظة التي تحققت في مختلف المجالات.

وأشاد بالالتفاف الشعبي حول قيادته الوطنية الحالية .. معبرا عن مساندة بلاده الكاملة لمصر في معركتها ضد الإرهاب.
> كما اكد على أهمية ومحورية مشاركة مصر في أية جهود دولية لمكافحة الإرهاب، لما تتمتع به من خبرة طويلة في مجال مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره.

أ ش أ

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