توقف محطة مارب الكهربائية فى اليمن عن العمل

توقفت محطة مأرب الغازية للكهرباء عن العمل صباح اليوم الأربعاء ، بسبب تعرض خطوط نقل الطاقة الى قذائف هاون نتيجة للقتال الدائر بين قوات الجيش والقبائل وميليشيات الحوثيين الذين يحاولون دخول المحافظة .

وهذه هى المرة الثانية خلال 5 أيام التى تتعرض فيها المحطة لقذائف المدفعية وقامت قوات الجيش بمرافقة الفنيين لاصلاحها .

> وتعانى مناطق كثيرة من العاصمة صنعاء من انقطاع للتيار الكهربائى منذ الساعة السابعة صباحا وحتى الآن بسبب تعطل المحطة.

> ومن ناحية أخرى، يبدأ التشغيل التجريبى لمحطة مأرب الغازية 2 فى شهر ديسمبر القادم على أن تدخل الخدمة فى شهر مارس ..وتقوم شركة هندية بانشاء المحطة بقدرة 45 ميجا وات بتكلفة قدرها 410 ملايين دولار بتمويل من الصندوق السعودى للتنمية .

> أ ش أ