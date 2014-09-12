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توقف محطة مارب الكهربائية فى اليمن عن العمل

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توقف محطة مارب الكهربائية فى اليمن عن العمل توقف محطة مارب الكهربائية فى اليمن عن العمل

توقفت محطة مأرب الغازية للكهرباء عن العمل صباح اليوم الأربعاء ، بسبب تعرض خطوط نقل الطاقة الى قذائف هاون نتيجة للقتال الدائر بين قوات الجيش والقبائل وميليشيات الحوثيين الذين يحاولون دخول المحافظة .

وهذه هى المرة الثانية خلال 5 أيام التى تتعرض فيها المحطة لقذائف المدفعية وقامت قوات الجيش بمرافقة الفنيين لاصلاحها .
> وتعانى مناطق كثيرة من العاصمة صنعاء من انقطاع للتيار الكهربائى منذ الساعة السابعة صباحا وحتى الآن بسبب تعطل المحطة.
> ومن ناحية أخرى، يبدأ التشغيل التجريبى لمحطة مأرب الغازية 2 فى شهر ديسمبر القادم على أن تدخل الخدمة فى شهر مارس ..وتقوم شركة هندية بانشاء المحطة بقدرة 45 ميجا وات بتكلفة قدرها 410 ملايين دولار بتمويل من الصندوق السعودى للتنمية .
> أ ش أ

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