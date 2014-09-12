ألمانيا تفرض حظرًا على “داعش”

أعلنت ألمانيا اليوم الجمعة حظر تنظيم ما يطلق على نفسه اسم “الدولة الإسلامية” المعروف إعلاميا باسم “داعش” الذي يسيطر على أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية والسورية.

ونقلت شبكة “دويتش فيلله” الألمانية عن وزير الداخلية الألماني توماس دي مايزير قوله – في مؤتمر صحفي صباح اليوم – إن التنظيم بات يشكل تهديدا لألمانيا أيضا، معلنا أن تطبيق قرار الحظر دخل حيز التنفيذ فور اتخاذه.

وأضاف أن التنظيم يشكل تهديدا للأمن العام في ألمانيا، مؤكدا أن برلين تواجه هذا التهديد بكل حزم.

وأوضح أن هذا الحظر ينطبق على أي نشاطات لها علاقة بالتنظيم، بما في ذلك المشاركة في مظاهرات لتأييد التنظيم أو دعمه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك ارتداء أو عرض أي من شعارات التنظيم أو جمع تبرعات لصالحه.

ووصف الوزير الألماني قرار الحظر بأنه خطوة هامة في المعركة ضد الإرهاب الدولي.

أ ش أ