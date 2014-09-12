محافظة الجيزة: القانون هو الفيصل الوحيد فى أزمة “أرض كوكاكولا”

أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة أن القانون هو الفيصل الوحيد فى المشكلة التى تثيرها بين الحين والآخر جمعية ” بداية ” لتنمية المجتمع والتى ترغب فى بناء عقارات سكنية على أرض إحدى شركات المياه الغازية بشارع مقار كانت قد قامت بشرائها ضمن برنامج الخصخصة عام 1994 من الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

وأشار المصدر أن الفتاوى الواردة من الجهات المعنية والتى تشمل لجنة الفتوى بمجلس الدولة واللجنة الوزارية المعنية بفض المنازعات ولجنة متابعة تطبيق قانون البناء بوزاره الاسكان تؤكد على سلامة الأجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن وأن المحافظة اتخذت بالفعل الأجراءات الصحيحة .

وأضاف أن المحافظة لا يمكنها سوى الالتزام بالردود الواردة اليها من تلك الجهات ، وأن المحافظة ليست ضد احد شريطة عدم مخالفة القانون وعدم الأضرار بالمنفعة العامة ، وقال إنه ليس لدينا ما نخفيه وليس لدينا ما نخاف عليه وأن الشفافية هى المعيار الوحيد الذى تعتمد عليه المحافظة فى كافة علاقاتها واعمالها .

ولفت المصدر ذاته أن هذا الموقع له خصوصيته بالنسبة للمحافظة ولحى الدقى بصفة خاصة ، حيث يبعد عن محطة جامعة القاهرة للمترو ، والتى ستكون ملتقى الخط الحالى والخط الثالث ، وأن هذه المنطقة تعانى من تكدس كبير وإرتفاع الكثافة السكانية والمرورية ونقص الخدمات .

وأضاف المصدر أن الإستثمار لا يرتبط ببناء عمارات سكنية داخل الدقى وأن الإستثمار لا بد أن يكون له مردود كبير على المواطنين بتقديم الخدمات الملحة بإنشاء مؤسسات تعليمية وصحية وغيرها من متطلبات تحسين السيولة المرورية وإتاحة أماكن لإنتظار السيارات خصوصاً عند ملتقى خطى مترو فى نطاق جامعة القاهرة .

من جانبها ، قالت محافظة الجيزة فى بيان اعلامى اصدرته اليوم الجمعة إن المحافظة منذ إثاره المشكلة من جانب الجمعية أرسلت الملف الى إدارة الفتوى بمجلس الدولة لتحديد مدى أحقية الجمعية فى بناء عمارات سكنية على الأرض بشارع مقار بالدقى حيث أوصت لجنة الفتوى برفض طلب منح الترخيص ببناء عمارات سكنية فى الارض ، وذلك فى الفتاوى الصادرة منها بتواريخ 20 مايو من العام الماضى ، و 7 سبتمبر من العام الحالى .

وأشار البيان الى أنه عندما قامت المحافظة بعرض الملف مره أخرى على لجنة الفتوى بمجلس الدولة فى ضوء التقريرين الصادرين من جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء والواردين الى حى الدقى ، حيث اكد التقريران فى خطاب رسمى للحى بإرجاء أصدار الترخيص لحين العرض على إدارة الفتوى المختصة التى اوصت فى المره الثالثة بنفس رأيها فى المرتين السابقتين من قبل برفض طلب منح ترخيص بناء عمارات سكنية .

وبحسب بيان المحافظة فان لجنة متابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان قد اوصت بتاريخ 20 أغسطس الماضى بالاستمرار في إيقاف الترخيص وقيام المحافظة باعمال شؤنها .

وعندما تقدمت الجمعية ذاتها إلى المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار للفصل فى النزاع والتى يترأسها وزير العدل للبت فى مثل هذه النزاعات ، حيث أوصت اللجنة الوزارية فى جلستها بتاريخ 20 يناير الماضى بتأجيل النظر لاتاحة الفرصة للجمعية لتقديم اوراق جديدة بناء على طلب الجمعية ، الا أن الجمعية لم تقدم الاوراق للجنة رغم انعقاد اللجنة عدة مرات منذ تاريخ العرض عليها فى يناير 2014.

وكان الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة قد قرر ايقاف مديرة الإداره الهندسية بحى الدقى عن العمل واحالتها للنيابة العامة لقيامها بإصدار الترخيص رغم عدم إستيفاء شروط الترخيص

> أ ش أ