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الرئيس الأوكراني: لا يوجد حل عسكري لأزمتنا السياسية

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قال الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، الجمعة، إنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في شرق بلاده، وكرر تأييده لنقل سلطات للأقاليم.

وتقاتل القوات الحكومية الأوكرانية انفصاليين موالين لروسيا في شرق البلاد منذ أكثر من 5 أشهر، في صراع أوقع أكثر من 3 آلاف قتيل. ويحترم الطرفان بشكل كبير ما وصفه بوروشينكو بأنه وقف لإطلاق النار «هش جدا لكنه كاف» منذ الجمعة الماضي على الرغم من انتهاكات متقطعة.

وقال بوروشينكو أمام مؤتمر في كييف: «لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة.. من أجل أن نحافظ على وحدة البلاد نحتاج إلى بعض اللامركزية في الحكم»، مضيفا أن قضايا الأمن والسياسة الخارجية لابد أن تبقى من اختصاص المركزية.

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