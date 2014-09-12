4 عروض كبيرة تختتم أسبوع الموضة في نيويورك

كان يوم البارحة آخر أيام أسبوع الموضة في نيويورك لموسم ربيع وصيف 2015 ويمكن أن نقول بأن ختامه كان مسكاً بأربعة عروض كبيرة كانت من أهم وأبرز العروض خلال الأسبوع . فهؤلاء المصممين الأربعة هم روح أسبوع الموضة وعصبه النابض فماذا قدموا خلال هذه العروض يا ترى

Ralph Lauren

عرف رالف لورين بأزيائه ذات الستايل البسيط، وفي عرض البارحة قدم المصمم مجموعة رائعة من الأزياء العصرية التي جمعت بطريقة ما بين أزياء السفاري والأزياء الأنثوية الناعمة، فكانت الإطلالة الأولى عملية باللون البيج مليئة بالجيوب مع توب حريري رائع وأقراط براقة، ولم تبتعد باقي الإطلالات عن هذا التسيق المبتكر.

أعجبنا بالممجوهرات الملونة التي ظهرت في هذه المجموعة بالإضافة إلى الحقائب الجلدية الرائعة التي نتوقع أن تلقى نجاحاً واسعاً في الصيف المقبل.

J Mendel

يتكرر إسم المصمم جي مينديل بكثرة على السجادة الحمراء وفي إطلالات النجمات وقد عودنا على لمساته الأنيقة في الفساتين وقصاته الناعمة التي تجمع بين الأسلوب الأنثوي والعصري في آن واحد . وقد كانت الفساتين الماكسي ذات الألوان الجذابة أبرز ما ظهر في هذه المجموعة حيث بدا وكأن العارضات يطرن على منصة العرض من خفة التصميم وأناقته .

Calvin Klein

إختار المصمم فانسيسكو كووستا Francisco Costa مصمم الدار ألوان العلم الأمريكي “الأحمر والأزرق و الأبيض” لهذه المجموعة كاملة، كما لاحظنا ظهوراً بارزاً للجلود اللماعة والتصاميم البسيطة التي أعطتها طابعاً عصرياً وأنيقاً

Marc Jacobs

لا يتوقف المصمم مارك جايكوبس عن تقديم المفاجآت مرة بعد مرة وقد عرض مجموعته للصيف المقبل وسط صالة وردية يتوسطها كوخ كبير، كما كانت الأزياء أشبه بنسخة عصرية رائعة من ملابس الكشافة بألوانها الترابية واللجيوب الكبيرة التي ظهرت في معظم الإطلالات تقريباً.

ومع إقترابنا من نهاية العرض شاهدنا مجموعة متميزة من الفساتين الطويلة التي ستكون الإختيار المثالي لذوات الستايل الجريء والمتجدد على السجادة الحمراء.

شاهدي في الصور ماذا قدم كل من المصممين الأربعة في ختام أسبوع الموضة في نيويورك



سيعجبك أيضاً:

عرض مليء بالحيوية لمجموعة مايكل كورس لربيع وصيف 2015

المصمم Oscar de la Renta يتفوق على نفسه في أجدد مجموعاته