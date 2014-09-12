عروض أسبوع الموضة تنتقل من نيويورك إلى لندن

بعد أن شاهدنا أكبر العروض وأهمها خلال أسبوع نيويورك للموضة، حان الوقت لأن تنتقل العروض والفعاليات الى العاصمة البريطانية لندن حيث سنكون موعودين بعروض رائعة.

ستكون البداية الفعلية لهذا الأسبوع المميز في اليوم الثاني حيث سنشاهد أجمل فساتين السهرات من Julien Macdonald و Marchesa، وفي اليوم الثالث ستعرض مجموعات Mulberry وTemperley London وTopshop Unique بالإضافة إلى Vivienne Westwood Red Label .

أما رابع أيام أسبوع الموضة في لندن فهو يوم العروض المنتظرة حيث ستقام أكبر العروض منها Antonio Berardi وBurberry وTom Ford . وفي الختام سنشاهد عرضاً مميزاً من المصمم Osman.

كوني معنا في متابعة خاصة لعروض أسبوع الموضة في لندن.

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