بالفيديو.. ضبط تشكيل عصابى ارتكب 6 وقائع خطف وسرقة بالإكراه بدمياط

ألقى رجال مباحث دمياط بإشراف اللواء ابو بكر الحديدي مدير امن دمياط القبض على تشكيل عصابى مكونة من أربعة عاطلين تخصصوا فى جرائم لخطف والسرقة بالاكراه تحت تهديد السلاح.

وكانت المعلومات التي توصلت إليها أجهزة البحث برئاسة العميد سيد العشماوى مدير ادارة البحث الجنائي قد أسفرت عن قيام اربعة أصدقاء بتكوين تشكيل عصابى للسرقة والخطف .

وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائمهم وأنهما والآخرين وراء ارتكاب 6 وقائع خطف وسرقة بالإكراه، وتمت إحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .