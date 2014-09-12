غدًا.. وزير الخارجية يستقبل نظيره الأمريكى جون كيرى

يستقبل وزير الخارجية سامح شكرى غدا ” السبت ” وزير الخارجية الامريكى جون كيرى الذى يبدأ زيارة الى القاهرة .

ومن المقرر أن يعقد وزيرا الخارجية المصرى والامريكى جلسة مباحثات ، يعقبها مؤتمر صحفى مشترك.

ومن ناحية اخرى، يستقبل سامح شكرى صباح غد السبت ويليام سوينج مدير عام المنظمة الدولية للهجرة وذلك بمقر وزارة الخارجية.

ويقوم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ، حاليا بجولة في منطقة الشرق الأوسط ، زار خلالها كل من الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية ، ضمن جهود بلاده لتشكيل تحالف دولي لمساعدة العراق ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية فى بلاد العراق والشام “داعش”.

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