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غدًا.. وزير الخارجية يستقبل نظيره الأمريكى جون كيرى

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غدًا.. وزير الخارجية يستقبل نظيره الأمريكى جون كيرى غدًا.. وزير الخارجية يستقبل نظيره الأمريكى جون كيرى

جون كيري

يستقبل وزير الخارجية سامح شكرى غدا ” السبت ” وزير الخارجية الامريكى جون كيرى الذى يبدأ زيارة الى القاهرة .

ومن المقرر أن يعقد وزيرا الخارجية المصرى والامريكى جلسة مباحثات ، يعقبها مؤتمر صحفى مشترك.

ومن ناحية اخرى، يستقبل سامح شكرى صباح غد السبت ويليام سوينج مدير عام المنظمة الدولية للهجرة وذلك بمقر وزارة الخارجية.

ويقوم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ، حاليا بجولة في منطقة الشرق الأوسط ، زار خلالها كل من الأردن والعراق والمملكة العربية ، ضمن جهود بلاده لتشكيل تحالف دولي لمساعدة العراق ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية فى بلاد العراق والشام “داعش”.

أش أ

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