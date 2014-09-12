السيطرة على حريق هائل بمصنع بلاستيك بالمنوفية

تمكنت قوات الإطفاء والدفاع المدنى بالمنوفية من السيطرة على حريق هائل نشب بمصنع بلاستيك بمركز بركة السبع التهم ماكينات الحقن بالمصنع على مساحة قيراطين أرض وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث بركة السبع يفيد بنشوب حريق بمصنع بلاستيك ببركة السبع شرق ؛ بالانتقال وقوات الحماية المدنية تم اخماد الحريق الذى نشب بالجزء الاسفل من ماكينة حقن بلاستيك الكائنة بقطعة أرض محاطة بالصاج على مساحة قيراطين ملك ايمن فهمى ؛ ولم يسفر الحريق عن اى اصابات بشرية وانحسرت التلفيات بماكينات حق البلاستيك .

وبسؤال محمد العليمى 27 سنة فنى تشغيل بالمصنع رجح ان يكون سبب الحريق ماس كهربائى ولم يتهم احد ونفى الشبهه الجنائية ؛ تم تحرير محضر رقم 4999 ادارى مركز بركة السبع لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .