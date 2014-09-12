دينا فاروق تنشر مقال لأحمد رجب: «الآن يامصر أموت مطمئناً عليكى وعلى أهلى المصريين»

نعت الإعلامية دينا فاروق، مقدمة برنامج «الحياة الآن»، الكاتب الصحفى الكبير أحمد رجب، الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقالت دينا فى تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «مات أحمد رجب ……. بعد قليل من رحيل رفيق الدرب مصطفى حسين».

ونشرت دينا إحدى مقالات الراحل من عمود «نص كلمة» والذى كتب فيه قائلاً: «الآن يامصر أموت مطمئناً عليكى وعلى أهلى المصريين، إنى لاأوصى حاكماً صالحاً بأهلى، ولكن أوصيكم بحاكم ندر وجوده على الزمان، وقال إدخلوا مصر إن شاء الله آمنين».

وتوفى الكاتب الصحفى الكبير أحمد رجب ، عميد الكتابة الساخرة بالصحافة المصرية عن عمر يناهر 86 عامًا بعد صراع مع المرض، وكان للراحل مقاله ثابته يوميا في جريده الأخبار بعنوان “نصف كلمة” وله اراء سياسية وشارك مع رسام الكاريكاتير مصطفى حسين في كاريكاتير الأخبار وأخبار اليوم يوميا من افكاره وألف العديد كم الشخصيات .