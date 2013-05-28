أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

تيم حسن يدخل السباق الرمضانيّ بعمل قديم!

Google+ Print
تيم حسن يدخل السباق الرمضانيّ بعمل قديم! تيم حسن يدخل السباق الرمضانيّ بعمل قديم!

بعد تأجيل عرض مسلسل "الصقر شاهين" العام الماضي لأسباب عديدة, قرّرت قناة "الحياة" المصريّة عرض العمل في رمضان عام 2013, كأبرز أعمالها على الخارطة الرمضانيّة، لا سيّما أنّها بدأت منذ الآن بعرض "برومو" العمل على شاشتها.
وأبدى نجم العمل الفنّان السوريّ تيم حسن سعادته بعرض العمل في رمضان المقبل على قناة "الحياة".
وتدور أحداث المسلسل حول شاب يُدعى "شاهين" (تيم حسن) يعيش في منطقة الصيّادين في الإسكندريّة، وينحدر من أصول صعيديّة، فيكتشف في ما بعد أنّ هناك ثأراً قديماً عليه.
وكان من المفترض أن يُعرض مسلسل "الصقر شاهين" خلال موسم رمضان 2012، إلا أنّ عدم الانتهاء منه قبل رمضان حال دون ذلك، في حين ألمحت تقارير صحافيّة العام الماضي إلى أنّه تمّ منع عرض العمل بقرار هيئة الرقابة المصريّة على المصنّفات الفنيّة، بسبب عدم استخراج صُنّاع المسلسل للتصاريح الرقابيّة الخاصّة بالتصوير، علاوة على المشاكل بين المؤلف ومنتج العمل.
ويُشارك في بطولة مسلسل "الصقر شاهين" إلى جانب تيم حسن كلٌّ من رانيا فريد شوقي، سوسن بدر، أحمد زاهر، حسام شعبان، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبد العزيز حشّاد.
يُشار إلى أنّ الفنّان السوريّ يُقيم حاليّاً في , في حين لم يشهد هذا العام أيّ مشاركة جديدة له, بالرغم من التوقّعات السّابقة أن يقوم تيم ببطولة المسلسل السوريّ "ياسمين عتيق" الذي اعتذر عن المشاركة فيه النجم السوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط