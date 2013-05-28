تيم حسن يدخل السباق الرمضانيّ بعمل قديم!

بعد تأجيل عرض مسلسل "الصقر شاهين" العام الماضي لأسباب عديدة, قرّرت قناة "الحياة" المصريّة عرض العمل في رمضان عام 2013, كأبرز أعمالها على الخارطة الرمضانيّة، لا سيّما أنّها بدأت منذ الآن بعرض "برومو" العمل على شاشتها.

وأبدى نجم العمل الفنّان السوريّ تيم حسن سعادته بعرض العمل في رمضان المقبل على قناة "الحياة".

وتدور أحداث المسلسل حول شاب يُدعى "شاهين" (تيم حسن) يعيش في منطقة الصيّادين في الإسكندريّة، وينحدر من أصول صعيديّة، فيكتشف في ما بعد أنّ هناك ثأراً قديماً عليه.

وكان من المفترض أن يُعرض مسلسل "الصقر شاهين" خلال موسم رمضان 2012، إلا أنّ عدم الانتهاء منه قبل رمضان حال دون ذلك، في حين ألمحت تقارير صحافيّة العام الماضي إلى أنّه تمّ منع عرض العمل بقرار هيئة الرقابة المصريّة على المصنّفات الفنيّة، بسبب عدم استخراج صُنّاع المسلسل للتصاريح الرقابيّة الخاصّة بالتصوير، علاوة على المشاكل بين المؤلف ومنتج العمل.

ويُشارك في بطولة مسلسل "الصقر شاهين" إلى جانب تيم حسن كلٌّ من رانيا فريد شوقي، سوسن بدر، أحمد زاهر، حسام شعبان، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبد العزيز حشّاد.

يُشار إلى أنّ الفنّان السوريّ يُقيم حاليّاً في مصر, في حين لم يشهد هذا العام أيّ مشاركة جديدة له, بالرغم من التوقّعات السّابقة أن يقوم تيم ببطولة المسلسل السوريّ "ياسمين عتيق" الذي اعتذر عن المشاركة فيه النجم السوري.