المغير يطالب بعزل القيادى الإخوانى محمود حسين لتحالفه مع الغرب

طالب الناشط السياسي المصري المؤيد لجماعة الإخوان المسلمين أحمد المغير بعزل القيادي الإخواني محمود حسين من الجماعة كما حدث مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وكمال الهلباوي، بسبب “عقد محمود حسين و مجموعته لصفقة خائنة مع الغرب الكافر”- على حد قوله.

وقال المغير من خلال تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “أشد على أيدي كل الإخوة الكرام الأحرار من الإخوان المسلمين سواء كانوا شباب أم قيادات الذين تصدوا بكل قوة وبأس للصفقة الخائنة التي عقدها محمود حسين ومجموعته مع الغرب الكافر فأفشلوها مؤقتا وأقول لهم جزاكم الله خيرا”.

كما وجه المغير رسالة إلي شباب و قيادات جماعة الإخوان المسلمين قال فيها: “حان وقت العودة للطريق الذي بدأه البنا لا نخشى في الله لومة لائم فهي ميتة واحدة فلتكن في سبيل الله وبعزة وشرف وقوة في ساحة الجهاد والبذل فالحملة الصليبية الجديدة على الأبواب وهي لن تفرق بين المسلمين مرجئهم ومجاهدهم ، معتدلهم ومغاليهم ..عودوا لمنهج رسول الله تكتب لكم الدنيا والآخرة وتسودوا العالم كما ساده السابقون من قبلكم”.