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انتهاء اختبارات المتقدمين للتربية الرياضية ببنها

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انتهاء اختبارات المتقدمين للتربية الرياضية ببنها انتهاء اختبارات المتقدمين للتربية الرياضية ببنها

جامعة بنها

انتهت مدرسة التربية الرياضية ببنها، من اختبار 260 تلميذا من المتقدمين للالتحاق بالمرحلة الابتدائية، بها و40 من المتقدمين للالتحاق بالمرحلة الثانية في القدرات البدنية والقوام والكشف الطبي .

وقال السيد عبد الهادي، مدير ادارة المدرسة، انه سيتم اختيار 60 طالبا للصف الاول الاعدادي، و5 طلاب للصف الثانوي، مشيرا الى انه يتم توزيع الملتحقين بالصف الاول الاعدادي طبقا لقدراتهم الرياضية ورغباتهم في الالتحاق بالشعب الموجودة بالمدرسة، أما بخصوص الثانوي العام فيشترط أن يكون مجموعه في الاعدادية يسمح له بالالتحاق بالثانوي العام، إضافة إلى ضرورة حصوله على بطولة محلية ليعوض بها مافاته في المرحلة الإعدادية.

وفي سياق أخر، طالب مدير المدرسة بإعادة دعم وزارة الشباب بالمدرسة، كما كان يحدث قبل عام 2007 ، حيث توقف هذا الدعم وكان يصل ل70 الف جنية، مؤكداً ان الصرف على الطلاب داخل المدرسة يتم من مشروع الوحده المنتجة، وهي عبارة عن تأجير الملاعب للتأهيل الرياضي وهي عبارة عن الرئة الوحيدة التي تتنفس بها المدرسة خاصة انها لا تحصل على أي دعم من مديرية التربية والتعليم.

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