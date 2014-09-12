توزيع الكتب الدراسية بالسويس السبت المقبل

أعلنت مديرية التعليم بالسويس، اليوم الجمعة ، بدء تسليم الكتب الدراسية ، لجميع المراحل التعليمية بمدارس المحافظة المختلفة غداً السبت ، دون التقيد بدفع المصروفات ، التى تقرر قبولها على قسطين ، خلال شهر اكتوبر 2014 ، فبراير 2015 . طبقا وتعليمات العربى السروى ، محافظ السويس .

وقال أيمن فهمي إسماعيل، المستشار الإعلامي لمديرية التربية والتعليم، إن عبد الحافظ وحيد وكيل وزراة التعليم بالمحافظة ، قرر إحالة مديرو المدارس ، التى لن تلتزم بتسليم الكتب فى مواعيدها ، إلى جانب الإلتزام بنشرات نقل المدرسين ، وعدم الإنتهاء من أعمال الصيانة ، لتحقيق عاجل ، بعد الإنتهاء من مراجعة إستعدادت 94% من مدراس السويس لإستقبال اللعام الدراسى الجديد ، فى الوقت الذى أعلن فيه المحافظ قيامه بجولات مرور يومية على تلك المدارس .