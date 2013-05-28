بالصور.. انفجار سيّارة مفخّخة في لوكيشن "منبر الموتى"

يُعتبر المسلسل السوريّ "منبر الموتى" من الأعمال التي تُحاول السير عكس الأزمة السوريّة بكلّ أحداثها المؤلمة... ويغرق العمل بواقعيّة شديدة مضرّجة بدماء الشهداء, ويصل إلى البيوت التي تمّ قصفها, ويقف على معاناة المواطنين في المناطق الساخنة, ولا ينسى تصوير الانفجارات الضخمة التي تنجم عن السيّارات المفخّخة.

ويُتابع المخرج سيف الدين سبيعي الذي حلّ بديلاً عن رشا شربتجي، في إخراج العمل, تصوير ما تبقّى من مشاهد في العاصمة اللبنانيّة بيروت, بعد أن كان من المقرّر تصوير العمل في سوريا بين محافظتي دمشق وبيروت، ولكنّ رفض الأبطال المشاركين بالعمل السفر إلى سوريا، بسبب خطورة الأوضاع هناك, اضطر الشركة المنتجة "كلاكيت" إلى التصوير في بيروت.

وتُظهر الصور الأوّليّة لكواليس المسلسل مشاهد لانفجارات ضخمة, وسيّارات مفخّخة وعائلات هاربة بين الرصاص من هول القصف والدمار, فيما تمّت الاستعانة بفريق خاصّ من المجازفين، على رأسهم المجازف السوريّ والعالميّ جمال الظاهر وزميله علي العجيليّ.

مسلسل "منبر الموتى" هو الجزء الثالث من مسلسل "الولادة من الخاصرة", عن نصّ السيناريست السوريّ سامر رضوان, ومن بطولة عابد فهد, قصي خولي, باسم ياخور, منى واصف, فادي صبيح, شكران مرتجى...