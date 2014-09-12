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وزير الشباب يشهد الحفل الختامى لمهرجان الكرازة بقنا

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وزير الشباب يشهد الحفل الختامى لمهرجان الكرازة بقنا وزير الشباب يشهد الحفل الختامى لمهرجان الكرازة بقنا

شهد، اليوم الجمعة، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب واللواءين عبدالحميد الهجان محافظ قنا وطارق سعد الدين محافظ الأقصروالأنبا موسى حفل ختام مهرجان الكرازة المرقسية والمقام بدير الملاك بمركز نقادة بمحافظة قنا حيث شهد الوزير ومرافقية بعض العروض الفنية بحفل أختتام المهرجان وتفقد المعرض الفنى المقام بالدير.

ومن جانبة أكد محمد الفنجرى وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا أنالأحتفال شهد ختام مهرجان الكرازة المرقسيه بالدير مشيرا أن الأحتفال شارك به محافظات سوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان موضحا أنه تضمن لتنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بمشاركة مايقرب من 3000 مشارك من جميع المحافظات .

وفى سياق متصل شهدت الزيارة نشوب مشادات كلامية بين عدد من الصحفيين ومراسلى القنوات التلفزيونية والقائمين على تنظيم الحفل بسبب محاولة الأخير منعهم من التصوير وتدخل بعض قيادات الدير لإنهاء المشكلة .

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