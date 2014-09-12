عاصي الحلاني يخضع لعملية جراحية

خضع الفنان اللبناني عاصي الحلاني منذ ليلة أمس لعملية جراحية جديدة، في مستشفى رزق من أجل "زرع عظام الورك"، بعدما كان قد خضع العام الماضي للعملية نفسها، لكنها لم تنحح بسبب انهاك نفسه، فيما سيغادر عاصي المستشفى بعد يومين.

وكان النجم اللبناني قد قام بتصوير كليبين لأغنيتين قبل إجراء العملية، الأولى "عراق الخير" مع المخرج عادل سرحان، والثانية "ودي يا بحر"، إخراج أرمان غزارة، وهي أغنية من ألحان سمير صفير، والتي سببت فتوراً بين عاصي وسمير، لعدم تسليط الفنان الضوء إعلاميا عليها. ولكن بعدما قرر عاصي تصويرها، عادت العلاقات بينهما إلى مجاريها، خصوصاً وأن كل من عاصي وسمير، قد كانا سوياً في لندن، حيث أعلن الأخير عن تحضير عمل ضخم للحلاني.



