لبنانية تتوج ملكة جمال العرب بأمريكا

فازت اللبنانية غنوة زين الدين بلقب ملكة جمال العرب بأمريكا للعام 2014، ضمن حفل التتويج الذي جرى في منتجع "توكينج ستيك"، بولاية أريزونا.

ولقد تنافس على هذا اللقب 20 متسابقة من مختلف البلدان العربية، إذ مثلت كل منهن البلد الذي تنتمي إليه، فيما كان اللقب من نصيب غنوة زين الدين المقيمة في أمريكا منذ 6 سنوات، والتي تدرس الصيدلة والاتصالات، لتكون زين الدين ثاني لبنانية تفوز باللقب بعد جنيفر شحود، التي حصلت علية في العام 2010.

يشار إلى أن النجم المصري محمد حمافي الذي أحيا الحفل، تم تكريمه من قبل اللجنة المُنظمة لاهتمامه بقضايا المرأة العربية من خلال أعماله الفنية، وذلك وسط حضور الآلاف من نجبة المجتمع العربي بأمريكا.



