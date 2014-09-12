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جميلة تسير على خطى عاصي وميريام وتحصد الانتقادات

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جميلة تسير على خطى عاصي وميريام وتحصد الانتقادات جميلة تسير على خطى عاصي وميريام وتحصد الانتقادات

الجمعة 12-09-2014 01:43

أثارت الأغنية الجديدة للفنانة المغربية جميلة البداوي، المقيمة في الخليج، قبل أيّام قليلة، جدلاً موسيقيّاً واسعاً، إذ انتقد الموزّع الموسيقيّ المغربيّ حميد الداوسي الأغنية على حسابه في موقع "فيس بوك"، معتبراً أنّها لا تنتمي إلى الموسيقى المغربيّة، ومحمّلاً مسؤوليّة "رداءة" الأغنية لكاتبها وملحّنها جلال الحمداوي.

وذهب البعض إلى القول إنّ إدخال بعض الكلمات الحديثة من اللهجة المغربية في كلمات الأغاني هو محض ترويج للفنان. كما اعتبروا أنّ الغرض الرئيسيّ لذلك هو زيادة الجدل حول الأغنية، وبالتالي ارتفاع أسهم الفنّان أو الفنّانة في أوساط جماهير المغرب العربي.

الأغنية تحمل عنوان "دمدومة"، وهي كلمة من اللهجة المغربيّة العامية، وتعني الساذج الذي يجهل كلّ شيء، والإنتاج لشركة "بلاتينيوم ريكوردز".

وقد أعادت هذه الأغنية الجدل الواسع الذي عرفته الأوساط الفنية المغربية، في السنوات والأشهر القليلة الماضية، خصوصاً بعد أداء عاصي الحلاني لأغنيته "الساطة"، وميريام فارس لأغنية "تلاح".

 

 

 

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