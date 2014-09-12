الراقصة دينا تلجأ إلى القضاء بسبب هذه التصريحات

أكدت الراقصة المصرية دينا من خلال صفحتها على موقع "فيس بوك" أنها ستقاضي أحد المواقع الإلكترونية، الذي نشر خبراً كاذباً نسبه إليها، وجاء فيه أنها سترقص للعاملين بمشروع قناة السويس الجديد كلّ يوم خميس.

وكتبت دينا: "اليوم سيتّجه المحامي الخاص بي لرفع دعوى قضائية ضدّ صفحة "مصر اليوم"، وضدّ صاحبتها، التي كتبت تصريحاً كاذباً عن لساني، إنني سأرقص كلّ خميس للعاملين بمشروع قناة السويس مجاناً خدمة للوطن!! والمقصود من هذا التصريح الكاذب الإساءة إلى المشروع العظيم ولي".

وأضافت دينا على صفحتها: "ودعوى قضائية أخرى لنفس الصفحة لنشرها خبراً كاذباً آخر عن لساني على صفحتها، تؤكد فيه أنني عارضت دعوى دار الإفتاء بوقف برنامج "الراقصة"، ممّا أساء لي كوني لا أجرؤ على معارضة الشيوخ الأجلاء".