المطرب اللبناني آدم يقع في حب إعلامية مصرية

أكد المطرب اللبناني آدم في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" أنه سعيد جداً بتجربته السينمائية الأولى في مصر، من خلال فيلم "من أول السطر"، بمشاركة الإعلامية المصرية إيمان أبو طالب، في أول تجربة لها أيضاً.

وأضاف آدم، الذي يتشارك وإيمان دور البطولة، فقال إنه طوال الأعوام الماضية كان يُعرض عليه العمل في مجال التمثيل، لكنه قرر أن يتمهّل في اتخاذ هذه الخطوة الجريئة، على حد تعبيره، حتى لا يعود ويندم.

وعن الشخصية التّي يجسدها، كشف آدم عن أنها شخصية "يوسف"، وهو شاب طموح جداً، يُشكّل ورفاقه فرقة غنائية، يطمحون من خلالها إلى تحقيق نجاحات كبيرة في عالم الغناء.

وفي سياق أحداث الفيلم، يقابل "يوسف" فتاة اسمها "حبيبة"، تقوم بتجسيد شخصيتها الإعلامية إيمان أبو طالب، وهي فتاة رومانسية تفكّر بقلبها فقط، ما يؤدي إلى الوقوع في مشاكل عديدة.

هذا ما سنراه من خلال أحداث الفيلم الذي يقوم بإخراجه محمد حمدي.

يذكر أن آخر تواجد فنّي لآدم في مصر كان من خلال غنائه تتر مسلسل "ابن حلال" للفنان محمد رمضان، فيما حقق التتر نجاحاً كبيراً، وأصبح متداولاً كنغمة من نغمات الهواتف المحمولة.