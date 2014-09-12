أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور… إزالة 23 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية فى حملة أمنية بالأقصر

Google+ Print
إزالة 23 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بالأقصر

إزالة 23 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بالأقصر

​تمكنت حملة أمنية مكبرة بدائرة مركز شرطة الأقصر بإشراف اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة من إزالة 23 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية .

كانت قوات الأمن بالأقصر قد شنت حملة أمنية مكبرة بدائرة مركز شرطة الأقصر بمشاركة قيادات المديرية وقوات من مركز شرطة الأقصر ” نظامية – سرية ” وضباط من إدارة البحث الجنائي مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بتأمين مسئولي الإدارة الزراعية أثناء قيامهم بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات علي الأراضي الزراعية .

وأسفرت الحملة عن تنفيذ ( 7) قرارات إزالة و إزالة ( 16) حالة تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية بإجمالي ( 23 ) قرار إزالة و حالة تعدي علي الأراضي الزراعية .

وقرارت الإزالة السبعة أرقامهم كالتالي : 2862 – 2412 – 3601 – 7481 – 2770 – 3330 – 1653 لسنة 2014 تحرر عن ذلك المحضر رقم 1940 إدارى مركز شرطة الاقصر لسنة 2014 .

ولم تحدث ثمة تداعيات أمنية خلال عمليات التنفيذ ووجهت القيادات الأمنية بمواصلة التنسيق مع مديرية الزراعة و مسئولي المحافظة لتنفيذ حملات لإزالة باقي التعديات علي الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة فضلا عن التأكيد علي سرعة إصدار قرارات الإزالة قبل استقرار الأوضاع المخالفة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الأقصر لضباط المديرية بتفعيل الأداء الأمني في مجال تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية و إزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية وتنفيذا للتوجيهات بالتنسيق مع الإدارات الزراعية المختصة .

unnamed

إزالة 23 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بالأقصر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا