بالصور… إزالة 23 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية فى حملة أمنية بالأقصر

​تمكنت حملة أمنية مكبرة بدائرة مركز شرطة الأقصر بإشراف اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة من إزالة 23 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية .

كانت قوات الأمن بالأقصر قد شنت حملة أمنية مكبرة بدائرة مركز شرطة الأقصر بمشاركة قيادات المديرية وقوات من مركز شرطة الأقصر ” نظامية – سرية ” وضباط من إدارة البحث الجنائي مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بتأمين مسئولي الإدارة الزراعية أثناء قيامهم بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات علي الأراضي الزراعية .

وأسفرت الحملة عن تنفيذ ( 7) قرارات إزالة و إزالة ( 16) حالة تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية بإجمالي ( 23 ) قرار إزالة و حالة تعدي علي الأراضي الزراعية .

وقرارت الإزالة السبعة أرقامهم كالتالي : 2862 – 2412 – 3601 – 7481 – 2770 – 3330 – 1653 لسنة 2014 تحرر عن ذلك المحضر رقم 1940 إدارى مركز شرطة الاقصر لسنة 2014 .

ولم تحدث ثمة تداعيات أمنية خلال عمليات التنفيذ ووجهت القيادات الأمنية بمواصلة التنسيق مع مديرية الزراعة و مسئولي المحافظة لتنفيذ حملات لإزالة باقي التعديات علي الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة فضلا عن التأكيد علي سرعة إصدار قرارات الإزالة قبل استقرار الأوضاع المخالفة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الأقصر لضباط المديرية بتفعيل الأداء الأمني في مجال تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية و إزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية وتنفيذا للتوجيهات بالتنسيق مع الإدارات الزراعية المختصة .