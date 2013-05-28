نجل الراحلة وردة: لن أتاجر بأغاني والدتي

في لفتة لبنانيّة طيّبة، تمّ ـ برعاية "فرنسبنك" ـ عقد مؤتمر صحافيّ، لإطلاق أغنية مصوّرة، على طريقة الـ "Animation"، تعود إلى المطربة الراحلة وردة الجزائريّة، بعنوان "أيّام"، في سياق سلسلة من دعم النشاط الفنيّ للفنّانة الكبيرة، إذ سبق للمصرف أنّ موّل حفلتها الأخيرة في لبنان منذ عامين. وقد عقد المؤتمر بحضور نجل وردة رياض قصري والشاعر منير بو عساف والملحن بلال الزين ومخرج العمل مؤنس خمار، وعدد كبير من وسائل الإعلام.

حضور صحافي كبير شارك في المؤتمر، وبدا التأثر واضحاً على الجميع في القاعة لحساسيّة وردة المفرطة في هذه الأغنية، والتي تحمل رسالة إنسانيّة، أرادت وردة قبل رحيلها أن تتركها أثراً وذكرى جميلة في نفس كلّ من عشق صوتها. وهي أغنية تلامس المشاعر بشكل كبير، بحيث أثنى الجميع على هذا العمل.

وعمّا لو كان هناك من رسائل معيّنة أراد رياض قصري نجل الراحلة وردة توجيهها من خلال هذه الأغنية، نفى رياض ذلك لـ"سيدتي نت" قائلاً: "لا أودّ توجيه أيّ رسالة من خلال أغنية "أيّام"، بل كلّ ما في الأمر أنّه كانت لديّ أمانة تجاه والدتي، لأنّها كانت تحبّ هذه الأغنية جدّاً، وكانت تُريد أن تُبصر النور، وقد حقّقت لها رغبتها".

ورداً على سؤال، عن ذكرياته مع والدته، أشار رياض إلى أنّ هناك أموراً كثيرة لا يُمكن أن تُنسى، مضيفاً القول: "إنّ وردة الفنّانة هي غير وردة الأم، وأحتفظ بخصوصياتي معها لوحدي".

وعن إمكانيّة أن يكون هناك أرشيف غنائيّ لوردة، أكّد رياض أنّه "لا يُمكن أن يُتاجر بأغاني وردة، لو كان هناك أغانٍ لم تُبصر النور، ولا يمكن أن يقوم بأيّ شيء ضدّ رغبتها".

يُذكر أنّ الأغنية صوّرت على طريقة الـ "Animation". وقد وافقت المطربة الراحلة على مضمون الكليب. ولكنّها لم تتمكّن ـ للأسف ـ من رؤية الأغنية المصوّرة بالشكل النهائيّ، بسبب رحيلها.

لقطات من المؤتمر، ولقاءات مع منير بو عساف وبلال الزين والمخرج مؤنس خمار، تتابعونها في هذا الفيديو