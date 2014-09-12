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مدير أمن المنيا يشكل فريق بحث للتوصل إلي مرتكبي حادث مقتل رقيب الشرطة

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مدير أمن المنيا يشكل فريق بحث للتوصل إلي مرتكبي حادث مقتل رقيب الشرطة مدير أمن المنيا يشكل فريق بحث للتوصل إلي مرتكبي حادث مقتل رقيب الشرطة

قرر اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، تشكيل فريق بحث جنائي علي أعلي مستوي، لكشف ملابسات مقتل رقيب شرطة بقسم المنيا الجديدة وسائق بمشروع توزيع الخبز، علي يد عناصر مجهولة، صباح اليوم الجمعة.

وأنتقلت النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث بشارع التنظيم والإدارة.

وكان العميد عمر خليفة مأمور قسم شرطة بندر المنيا، قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة, يفيد إستشهاد رقيب شرطة, يعمل بقسم المنيا الجديدة, وسائق بمشروع توزيع الخبز, أمام مبني مديرية التنظيم والإدارة بشارع كورنيش النيل.

وتبين مقتل علاء محمد عبد العظيم رقيب شرطة بقسم مدينة المنيا الجديده, إثر تلقيه أعيرة نارية في مناطق متفرقة بالجسم, علي يد مجهولين كانوا يستقلون دراجة بخارية, إستهدفوه أثناء عودته إلي منزله بقريه دمشاو هاشم التابعة لمركز المنيا، وفتحوا النيران عليه بشكل كثيف, وتصادف مرور سائق بمشروع الخبز يدعي محمد بكر, ومقيم بقرية صفط لخمار, وأصيب بطلق ناري أودي بحياته في الحال.

وتم فرض كردون أمني حول المنطقة, وجاري تمشيطها لتحديد وضبط الجناة, وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي المنيا العام, وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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