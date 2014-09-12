«اﻹسكان»: تركيب حنفيات حريق فى المناطق العشوائية بـ القاهرة الكبرى

توقع وزارتا «الإسكان»، ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، و«التنمية المحلية»، ممثلة فى محافظات القاهرة الكبرى، وبرنامج التعاون اﻹنمائي اﻷلمانى، الجمعة، 3 بروتوكولات ثلاثية، تقتضي بتركيب حنفيات حريق ﻷول مرة فى المناطق العشوائية، التى يصعب وصول الحماية المدنية إليها فى وقت قياسي حال اندلاع أى حريق، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين فى هذه المناطق، بحثا عن حياة أفضل وأكثر أمنا.

وتقتضى البروتوكولات الثلاثة، القيام بصيانة شاملة لجميع وصلات المياه والصرف الصحى، فى إحدى نماذج المنشآت الحكومية بالمحافظات الثلاث، بهدف الحفاظ على المياه.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إن الهدف من البروتوكولات الثلاثة تركيب حنفيات حريق فى نطاق المحافظات خاصة فى المناطق العشوائية، التى يصعب الوصول إليها فى وقت سريع عند إندلاع حرائق، حفاظا على أرواح المواطنين، وهى خطوة تتم ﻷول مرة فى هذه المناطق.

وأضاف الوزير :«سيتم توفير دعم مالى لشركات المياه فى المحافظات الثلاث تقدر ب 2 مليون و400 ألف جنيه، نصيب كل محافظة منها 800 ألف جنيه»، موضحا أنه سيتم التعاون بين اﻷجهزة التنفيذية فى المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب وشركاتها التابعة والهيئات المعنية، وسيتم تركيب حنفيات حريق فى نطاق المحافظة وفى مناطق عشوائية، وفقا للآتى :«يتم تحديد أماكن تركيب حنفيات الحريق من خلال الحماية المدنية، وشركة المياه، ورئاسة الحى، ويقوم البرنامج اﻷلمانى بتوفير دعم مالى لشركات المياه، يصل إلى 800 ألف جنيها لتركيب الحنفيات، لكل شركة، وتتولى شركة المياه جميع اﻷمور المتعلقة بتركيب الحنفيات والمهام «شراء - طرح - ترسية - تعاقد - تركيب - متابعة – صيانة»، وذلك بالتنسيق مع البرنامج اﻷلمانى والحماية المدنية ورئاسة الحى.

وتابع : «يتولى مركز معلومات شبكات المرافق والمعلومات بكل محافظة، توفير الخرائط اللازمة لتلك المناطق وعلى الحى إصدار تصاريح حفر، على أن تتعهد شركة المياه بإعادة الشئ ﻷصله بعد تركيب الحنفيات، سواء أعمال أسفلت أو طرق ترابية وغيرها».

وشدد الوزير على أنه سيتم اختيار مبنى حكومى كنموذج فى كل محافظة، للحفاظ على المياه، وبالتالى سيتم القيام بعمل صيانة شاملة لجميع وصلات تغذية المياه والصرف الصحى، والخلاطات وصناديق الطرد، ويتولى البرنامج الانمائي تمويل اﻹصلاحات والصيانة.

من جانبه، أكد الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، والمشرف على البروتوكولات، أنه سيتم تشكيل لجنة متابعة دورية من المحافظة والبرنامج الانمائي اﻷلمانى، والحماية المدنية، وشركات المياه، ومندوب من المجتمع المحلى للمتابعة الدورية.

وأشار «إسماعيل»، إلى أنه سيتم وضع برامج توعية فى المدارس الإبتدائية واﻹعدادية ، الكائنة فى مناطق عشوائية، وتشمل حملات التوعية عروض مسرحية، وكتب تلوين وقصص لخلق الوعى، وتدريب على السباكة والصيانة، وحقائب وقبعات تحتوى على رسائل توعية، وﻻفتات وملصقات، ومواد تدريب وألعاب تحتوى على رسائل توعية.