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محافظ القاهرة يعدل مسارات أتوبيسات بالنقل العام لدعم «الترجمان»

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وافق الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، على مخطط لتعديل مسارات بعض خطوط أتوبيسات هيئة النقل العام، بحيث تمر أثناء رحلتها اليومية بموقع سوق «الترجمان»، تشجعيا لحركة البيع بالمقر الجديد للباعة الجائلين.

والخطوط هي، «44( زهراء عين شمس ـ جسر السويس ـ عبد المنعم رياض)، (28 بيجام ـ أحمد حلمى ـ عبد المنعم رياض)، (940 مدينة السلام ـ عباسية ـ عبد المنعم رياض)، (400 مطار القاهرة ـ عباسية ـ عبد المنعم رياض)، (611 زهراء مدينة نصر ـ رمسيس ـ عبد المنعم رياض)».

وأشاد المحافظ بنجاح تلك الخطوات، مؤكداَ أنه تم تسليم حوالى1000 نموذج عرض حديث للباعة بالسوق حتى الآن، لمساعدتهم ايضاَ على عرض مثالى لمنتجاتهم وبضائعهم.

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