مدرب كيراتيرو يطالب رونالدينيو بالتركيز قبل مباراته الأولى

مكسيكو سيتي،(إفي): طالب إجناسيو أمبريز مدرب فريق كيراتيرو المكسيكي نجمه الوافد الجديد البرازيلي رونالدينيو بالتركيز من أجل مباراة بويبلا يوم الجمعة في الجولة الثامنة من الدوري المحلي.

وأوضح أمبريز في تصريحات صحفية "أحتاج للتحدث معه (رونالدينيو) ومعرفة ما إذا كان قادرا على اللعب أم لا".

وأشار المدرب الى أن قرار مشاركة نجم السيليساو وفريق برشلونة السابق (34 عاما) متوقف على استعداده النفسي والبدني، ورأي اللاعب نفسه.

وفيما يتعلق بالمركز الذي سيشرك به (روني)، قال أمبريز "اللاعبون الكبار بإمكانهم التأقلم مع أي مركز وطريقة".