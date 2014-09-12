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“الأكو” يناقش التطورات المستقبلية لصناعة النقل الجوي بالمنطقة العربية

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“الأكو” يناقش التطورات المستقبلية لصناعة النقل الجوي بالمنطقة العربية “الأكو” يناقش التطورات المستقبلية لصناعة النقل الجوي بالمنطقة العربية

صرح الحفني أن الإجتماع تناول مناقشة العديد من الموضوعات أهمها التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي في العالم العربي حالياً، بالإضافة إلى مناقشة زيادة أوجه التعاون المشترك بين شركات الطيران الأعضاء بالإتحاد في المجالات المختلفة والتي تعود بالنفع على شركات الطيران العربية و الركاب على حدٍ سواء ومنها السلامة الجوية وأمن الطيران والتدريب والسياسات الجوية وتأثير صناعة الطيران على البيئة وإدارة الطوارئ والصيانة والخدمات الأرضية.

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أنه تم استعراض دراسة حديثة بشأن التوقعات المستقبلية لتطور صناعة النقل الجوي في المنطقة العربية حتى عام 2026، واتجاهات حركة الركاب ومعدلات النمو مقارنة بباقي مناطق العالم، هذا بالإضافة إلى مناقشة الإستعدادات الخاصة بإقامة احتفالية كبرى بمناسبة اليوبيل الذهبي لمرور 50 عاماً على تأسيس اللإتحاد العربي للنقل الجوي.

جدير بالذكر أن أعضاء اللجنة التنفيذية للإتحاد العربي للنقل الجوي (الأكو) هم المعنيون بوضع الإسترايجيات والسياسات الخاصة بشركات الطيران العربية.

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