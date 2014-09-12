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كيري: بشار الأسد هو “المغناطيس” الذى جذب عناصر “داعش” من مختلف أنحاء العالم

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كيري: بشار الأسد هو “المغناطيس” الذى جذب عناصر “داعش” من مختلف أنحاء العالم كيري: بشار الأسد هو “المغناطيس” الذى جذب عناصر “داعش” من مختلف أنحاء العالم

جون كيرى وزير الخارجية الامريكى

ألقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري باللائمة على الرئيس السوري بشار الأسد فيما يتعلق بظهور وتنامي قوة تنظيم “داعش”.

وقال كيري – في مقابلة أجراها معه تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن الأسد كان بمثابة “المغناطيس” الذي جذب المقاتلين الأجانب من مختلف أنحاء العالم، والذين جاءوا بهدف العمل على الإطاحة بنظامه.

وأضاف أن من سافروا إلى سوريا فعلوا ذلك لمعارضتهم قتل الأسد لعدد هائل من المسلمين السنة من أبناء شعبه، ولذلك كانت هذه الشرارة الأولى لتجمع هؤلاء.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن الولايات المتحدة سبق وأن حذرت من خطورة ذلك عندما كان الأمر في أوله.
> وعلى صعيد متصل، قال كيري إن عدم قدرة الجيش العراقي على التصدي لهذا التنظيم عندما بدأ في مهاجمة العراق كانت بمثابة مفاجأة للجميع.

وأكد كيري حرص دول المنطقة على التصدي لهذا التنظيم لاستشعاره الخطر الذي يمثله، مشيرا إلى أن جميع هذه الدول على استعداد للتعامل مع ذلك، وهو ما جعلها تتعهد باتخاذ تحركات في هذا الصدد.

أ ش أ

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