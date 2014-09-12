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أمريكا وإسرائيل تتفقان على تعزيز السلطة الفلسطينية

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أمريكا وإسرائيل تتفقان على تعزيز السلطة الفلسطينية أمريكا وإسرائيل تتفقان على تعزيز السلطة الفلسطينية

أوباما

اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل، على أهمية تعزيز السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس أبومازن، وذلك في ختام حوار استراتيجي بين البلدين عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها اليوم الجمعة، إن الطرفين ناقشا النزاع الأخير في غزة، وأهمية التوصل إلى سلام دائم ووضع حد لدوامة الصراع.

وأضافت  الخارجية، “لقد اتفق الطرفان أيضاً على الحاجة الملحة لإعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية لدعم أهل غزة، وأكدا على أهمية تعزيز السلطة الفلسطينية”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة كررت إبداء قلقها إزاء استمرار النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

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