تكثيف أمني أمام المنشآت الحيوية وميدان الأربعين بالسويس

قامت قوات الأمن، صباح اليوم الجمعة، بتكثيف تواجدها أمام جميع المنشآت الحيوية بالسويس وميدان الأربعين كإجراء إحترازي لردع أى تظاهرات تابعة لتنظيم الإخوان والتى تخرج كل جمعة عقب صلاة الجمعة بعدد من المناطق بالمحافظة.

وقال اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إن المديرية بجميع إدارتها الأمنية رفعت درجة الاستعداد بجميع أنحاء المحافظة ومنطقة المجري الملاحي للقناة ونفق الشهيد أحمد حمدي للتعامل مع أى تجمعات إخوانية اليوم .

وأضاف مدير الأمن – فى تصريحات صحفية – أنه لن يسمح بالعنف فى الشارع وترويع المواطنين والتعدي على منشأت حكومية وخاصة وأنه يحذر من وجود أى تجمعات إخوانية سيتم التعامل معها بحزم وبقوة القانون.