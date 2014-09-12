أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصرع وإصابة 7 فى انقلاب سيارة بطريق “السويس ـ القاهرة” الإقليمي

Google+ Print
مصرع وإصابة 7 فى انقلاب سيارة بطريق “السويس ـ القاهرة” الإقليمي مصرع وإصابة 7 فى انقلاب سيارة بطريق “السويس ـ القاهرة” الإقليمي

صورة أرشيفية

استقبلت مستشفى السويس العام صباح اليوم الجمعة، 6 مصابين بكسور وجروح بينهم حالة غير مستقرة وأخر جثة هامدة على خلفية انقلاب سيارة ميكروباص التى كانوا يستقلونها بطريق السويس القاهرة الإقليمي الجديد.

تلقي اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس إخطارا من نقطة مستشفى السويس العام بوصول 6 مصابين وأخر جثة إلى المستشفى بعد انقلاب السيارة التى كانوا يستقلونها بطريق السويس القاهرة بمنطقة الكوبري والطريق الإقليمي الجديد.

وقال مصدر طبي، أن المصابين جاري إسعافهم وتحديد حالتهم ومدي احتياجهم لعمليات جراحية من عدمه ، وجاري تحرير محضر بالواقعة وابلاغ النيابة لتولى التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا