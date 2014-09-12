مصرع وإصابة 7 فى انقلاب سيارة بطريق “السويس ـ القاهرة” الإقليمي

استقبلت مستشفى السويس العام صباح اليوم الجمعة، 6 مصابين بكسور وجروح بينهم حالة غير مستقرة وأخر جثة هامدة على خلفية انقلاب سيارة ميكروباص التى كانوا يستقلونها بطريق السويس القاهرة الإقليمي الجديد.

تلقي اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس إخطارا من نقطة مستشفى السويس العام بوصول 6 مصابين وأخر جثة إلى المستشفى بعد انقلاب السيارة التى كانوا يستقلونها بطريق السويس القاهرة بمنطقة الكوبري والطريق الإقليمي الجديد.

وقال مصدر طبي، أن المصابين جاري إسعافهم وتحديد حالتهم ومدي احتياجهم لعمليات جراحية من عدمه ، وجاري تحرير محضر بالواقعة وابلاغ النيابة لتولى التحقيقات.