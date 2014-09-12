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محافظة القاهرة تتسلم 20 حافلة ركاب و10 مجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة الأسبوع القادم

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محافظة القاهرة تتسلم 20 حافلة ركاب و10 مجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة الأسبوع القادم محافظة القاهرة تتسلم 20 حافلة ركاب و10 مجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة الأسبوع القادم

أعلن محافظ القاهرة جلال مصطفى سعيد، إن أجهزة المحافظة ستتسلم 20 سيارة طراز “إسكانيا” خدمة شاقة، خلال الأسبوع المقبل وهي الدفعة الأولى طبقاَ لعقد توريد 150 حافلة ركاب أتوبيس بقيمة إجمالية 136 مليون جنيه شامله قطع الغيار907 ألف جنيه للحافلة الواحدة، وذلك استمرارا لخطة محافظة القاهرة في دعم منظومة النقل العام وتحديث أسطول الهيئة لتوفير خدمة أفضل لراحة مواطني القاهرة الكبرى.

وقرر المحافظ، تخصيص 10 سيارات منهم لخدمة الخط الجديد رقم 1025 الذي تم استحداثه بشبكة خطوط هيئة النقل العام لربط مدينة 15 مايو بميدان عبد المنعم رياض مروراَ بطول الكورنيش، وإضافة خط جديد رقم 1024 ينطلق من القطامية وصولاَ لميدان أحمد حلمي مروراَ بالسيدة عائشة والسيدة زينب بطاقة الـ 10 حافلات الأخرى من الدفعة الجديدة بمجرد دخولها خدمة التشغيل، مع التشديد على الالتزام بالتعريفة الموحدة وعدم زيادتها عن 2 جنيه للتذكرة.

وقال المحافظ، إنه مع مطلع الأسبوع الجاري سيتم تسلم 10 حافلات أخرى مجهزة للمعاقين ولذوى الاحتياجات الخاصة وهى الدفعة الأخيرة من إجمالي عقد توريد 200 حافلة لصالح هيئة النقل العام والذي يقدر بحوالي 227 مليون جنيه، وذلك من أجل بلورة استراتيجية بكافة أجهزتها لتطوير خدمة النقل العام ومضاعفة أسطول الهيئة من خلال توريد 1350 سيارة جديدة خلال العام الجارى سواء من موازنة الدولة أو من الموازنة العاجلة والاستثمارية .

أ ش أ

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