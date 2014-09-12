فنزويلا تمدد الإغلاق الليلي لحدودها مع كولومبيا لمنع التهريب

قالت فنزويلا، الخميس، إنها ستمدد إغلاقا ليليا لحدودها مع جارتها كولومبيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى في حملة تهدف إلى وقف التهريب واسع النطاق للوقود

>والمواد الغذائية.

وطبقت الإجراءات المتعلقة بوقف حركة المرور بين العاشرة مساء والخامسة صباحا وتقييد تحركات عربات البضائع خلال النهار في منتصف أغسطس للتصدي لعمليات تهريب المنتجات الفنزويلية المدعومة والتي تدر مكاسب هائلة.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لدى الإعلان عن التمديد لثلاثة أشهر «سنواصل ونعاقب المهربين بصرامة مضاعفة، أنهم ينهبونالجمهورية».