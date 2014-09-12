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مدير عام الصندوق الدولي السابق: مشروع تنمية قناة السويس ليس فكرة جديدة

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مدير عام الصندوق الدولي السابق: مشروع تنمية قناة السويس ليس فكرة جديدة مدير عام الصندوق الدولي السابق: مشروع تنمية قناة السويس ليس فكرة جديدة

 

أرشيفية – مشروع حفر قناة السويس الجديدة

أكد محسن خان المدير العام لصندوق النقد الدولي السابق لمنطقة الشرق الأوسط ، أن مشروع قناة السويس الجديدة سيؤدي إلى توفير الموارد النقدية الى جانب خلق فرص عمل جديدة ، والسماح بإقامة مشروعات صناعية للقطاع الخاص ، وأشار إلى أن توسيع المجرى الملاحي للقناة الذي يتم حاليًا سيسمح بمرور ناقلات عملاقة ، وهو أحد أوجه المشروع الذي سيشمل جوانب تنموية أخرى.

وأوضح خان – في ندوة عقدها مركز رفيق الحريري لشئون للشرق الأوسط في واشنطن ، مساء أمس الخميس – إن مشروع تنمية قناة السويس ليس فكرة جديدة وإنما هو تفعيل لمشروع تم دراسته منذ فترة طويلة.

واتفق مدير منتدى البحوث الاقتصادية أحمد جلال والذي شارك في الندوة – في الرأي مع الخبير الدولي قائلا ” إن مشروع تنمية قناة السويس سيفتح المجال لإقامة مشروعات خدمية ولوجيستية عديدة يقوم بها القطاع الخاص ،بعد إتمام أعمال الحفر وتعميق مجرى القناة وهو ما سيعمل على تعزيز التجارة الدولية” .

 

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