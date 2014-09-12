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نجوم برشلونة يشاركون في مظاهرات للمطالبة بانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا

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نجوم برشلونة يشاركون في مظاهرات للمطالبة بانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا نجوم برشلونة يشاركون في مظاهرات للمطالبة بانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا

اللاعب الإسباني – بيكيه

تظاهر آلاف الإسبانيين من مؤيدي انفصال إقليم كتالونيا (شمال شرق)، مساء يوم الخميس، في مدينة برشلونة، عاصمة الإقليم، في إطار الاحتفال بعيدها الوطني.

شارك عدد من لاعبي برشلونة في المظاهرات التي جرت بالأمس في إقليم كتالونيا للاحتفال بالعيد الوطني للإقليم وكذلك المطالبة بالاستقلال عن إسبانيا وهو المطلب الذي ينادي به أبناء الإقليم منذ عشرات السنوات.

وشارك في المظاهرات عدد من لاعبي فريق برشلونه، من جيرارد بيكيه وطفله ميلان من المغنية الشهيرة شاكيرا كذلك شارك تشافي هيرنانديز ورئيس نادي برشلونة خوسيه ماريا بارتموميو ، وبحسب الصحف الإسبانية قدر   إجمالي المشاركين في المظاهرات مابين 470 ألف إلى 520 وهو ررقم  كبير لم يعرفه الأقليم من قبل ويبدو أن المظاهرات جرى الترتيب لها منذ فترة.

 

 

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