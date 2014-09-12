محافظ مطروح : لجان لإختيار أفضل مدرسة استعدادًا للعام الدراسي بمطروح

أعلن اللواء بدر طنطاوي الغندور محافظ مطروح، أنَّه تم تشكيل لجان لاختيار أفضل مدرسة على مستوي محافظة مطروح بمدنها الثمانية استعداًدا للعام الدراسي الجديد 2014/2015 ومنح مكافأة مالية للعاملين بها تحفيزاً لهم وتقديراً لجهودهم المبذولة فى تهيئة المدرسة لاستقبال أبنائنا الطلاب بما يليق بهم تربويا وتعليميًا.

وأكد المحافظ، أن الأسبوع القادم مهله لجميع مدارس المحافظة للإنتهاء من كافة أعمال الصيانة والدهانات والنظافة بالتنسيق مع مجالس المدن وابتكار ما يترأى لمديرى المدارس والمعلمين من أعمال تتناسب مع استعداد العام الدراسي الجديد ، على أن تبدأ لجان التقييم اعمالها الأسبوع الذي يليه ، حيث ستقوم هذه اللجان بمراجعة موقف جميع مدارس المحافظة ومدي الانتهاء من الاستعداد للعام الدراسي من حيث انتهاء كافة أعمال الصيانة والدهانات والنظافة وتنظيم الفصول وغيرها ، مع تنفيذ منظومة الثواب والعقاب للمسئولين عن تلك المدراس ومكافأة أفضل مدرسة ماليا .

وأشار المحافظ الى أنه تابع مع مسئولى مديرية التربية و التعليم موقف الإعداد للعام الدراسي القادم 2014/2015 بحضور كل من يعنيه الأمر،وتم عرض موقف جميع المدارس على مستوى المحافظة من حيث كثافة الفصول واستكمال المدرسين والمدرسات والمواصلات ووصول الكتب وتوقيتاتها وأعمال الصيانة بالمدارس وغيرها ،

> وشدد المحافظ على أنه لن يتهاون فى معاقبة المقصرين ولن يسمح بدخول أي طالب فى أى مرحلة تعليمية بالمحافظة ولا يوجد له مقعد مناسب أو دورة مياه غير لائقة به مع تحقيق الجو التعليمي المناسب لكل طالب.