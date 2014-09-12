معسكر نظافة عامة بإحدي مدارس الوادي الجديد

نظم العاملون بمدرسة المروة المشتركة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم معسكر نظافة عامة للمدرسة بمشاركة المدرسين والمدرسات والتلاميذ بالمدرسة .

وقالت دعاء حسين متولي مدير مدرسة المروة الابتدائية بالخارجة، إن المعسكر حبث يأتي في إطار جهود المدرسة لبداية العام الدراسي لنظافة وتزين وتجميل المدرسة كما اشترك فى العمل المعلمون والمعلمات وتلاميذ وتلميذات المدرسة تحت إشراف كلا من خالد احمد

واكدت “متولي”، أن وكيل وزارة التعليم بالمحافظة صلاح محمد صلاح فاجأ المدرسةبالحضور ومتابعة أعمال المعسكر مقدما الشكر لكل المشاركين في المعسكرومطالبا بتعميم التجربة علي مستوي مدارس المحافظة